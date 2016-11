Heimatkanal 01:55 bis 03:15 Erotikfilm Das Wirtshaus der sündigen Töchter D 1978 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Lilly muss ihre Zwillingsschwester Christl unter die Haube bringen, damit sie ihren Erbteil ausbezahlt bekommt. Gar nicht so einfach, wenn die resolute Christl alle Anwärter in die Flucht schlägt und man gleichzeitig ein vielbesuchtes Wirtshaus betreibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gina Janssen (Lilly/Christl) Dagobert Walter (Flori) Claus Richt (Rudi) Dorothea Buchner (Barbara) Eva Gross (Helga) Kalle Möllmann (Billy) Peter Linow (Götz) Originaltitel: Das Wirtshaus der sündigen Töchter Regie: Walter Boos Drehbuch: Werner P. Zibaso Kamera: Ernst W. Kalinke

