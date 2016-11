Heimatkanal 23:25 bis 23:40 Porträt Bei uns zu Gast Diana Körner D 2015 Stereo 16:9 Merken Diana Körner zählt zu den beliebtesten und gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum - und das seit Ende der 60er-Jahre. In diesem Porträt unternimmt sie einen exklusiven kleinen Streifzug durch ihre Karriere. Es vesteht sich von selbst, dass dabei auch ihre Serienrollen in "Der Bulle von Tölz" und "Forsthaus Falkenau" eine Hauptrolle spielen. Natürlich steht Diana Körner auch Rede und Antwort zu ganz privaten Aspekten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret

