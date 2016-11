Heimatkanal 17:10 bis 18:45 Tanz Der Komödienstadel - Der Bauerndiplomat D 1975 Stereo Merken Der Bauerndiplomat ist alles andere als diplomatisch. Polternd, räsonierend und ganz und gar undiplomatisch legt sich der Kreuzbräu mit dem Landratsamt an, um mit Gewalt eine Baugenehmigung für sein geplantes Ausflugsziel zu bekommen. Was Wunder, dass seine ganze Umgebung unter seinem Misserfolg zu leiden hat. Aber: Unter der rauen Schale liegt ein weicher Kern. Doch es braucht viel Mühe, den Bauerndiplomaten durch List und Geduld zur Einsicht zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Tischlinger (Der Kreuzbräu) Katharina de Bruyn (Christl, seine Tochter) Hannelore Cremer (Marga, Sekretärin) Max Grießer (Wiggerl, Händler) Gerhart Lippert (Hans, Gastwirt) Claus Griesser (Franzl, sein Bruder) Gustl Weishappel (Karl, Beamter) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Sepp Faltermaier