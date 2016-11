Goldstar TV 12:00 bis 13:00 Show Goldies Spezial: DISCO! D 2016 Stereo Merken Am 13. Februar 1971 hieß es zum ersten Mal 'Licht aus - Spot an': Ilja Richter präsentierte die Musiksendung 'disco', bestehend als Live- und Playbackauftritten, sowie Sketchen des Moderators selbst. Eine Mischung, die bald Kultcharakter erreichen sollte und bis 1982 insgesamt 133 Episoden umfasste. Ein Best-Of aller Seventies-Stars zeigt GoldStar TV zum 70er-Jahre Wochenende. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Benny, Michael Holm, Tom Jones, Mary Roos, Costa Cordalis, Abba, Udo Jürgens, Tony Christie, Bernd Clüver, Jürgen Marcus, Albert Hammond, Daliah Lavi, Howard Carpendale, Christian Anders, Olivia Newton-John, Dschinghis Khan, Les Humphries Singers, Rex Gil Originaltitel: Goldies Spezial: DISCO!