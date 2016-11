Sky Sport Austria 10:30 bis 12:45 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Klagenfurter AC - UPC Vienna Capitals, 7. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Sechstes Spiel, sechster Sieg. Die Vienna Capitals bleiben als einziges noch ungeschlagenes Team in der EBEL das Maß aller Dinge. Am Wochenende schickte der Hauptstadtklub den Tabellenletzten aus Laibach mit 4:1 nach Hause. "Es war ein gutes Spiel von uns", sagte "Caps"-Headcoach Serge Aubin. "Unser Ziel war es, die drei Punkte einzufahren und das ist uns auch gelungen." Klappt's auch mit dem siebten Streich bei Rekordmeister KAC? Die "Rotjacken" holten im dritten Heimspiel den dritten Sieg. Die Klagenfurter setzten sich 3:2 gegen die "Haie" aus Innsbruck durch. "Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde gefightet", betonte KAC-Cheft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie