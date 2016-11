Sky Sport Austria 08:15 bis 10:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Dornbirner EC - EC Klagenfurter AC, 5. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 1:4, 2:5, 2:5, 1:5. Der Fehlstart des Dornbirner Eishockey Clubs in die neue Saison ist perfekt. "Wir haben hart gearbeitet, viele Dinge gut und richtig gemacht. Wir müssen schauen, wie wir den Puck ins Netz bekommen und einen Weg finden, um Spiele zu gewinnen", hatte Dornbirns Chefcoach Dave MacQueen bereits nach dem 2:5 gegen Linz gesagt. Das 1:5 bei den Ungarn vom Fehervar AV 19 am Wochenende war schon die vierte Saisonpleite in Serie für die "Bulldogs". Gibt's gegen den Rekordmeister aus Kärnten die ersten Zähler? Die "Rotjacken" mussten sich am Wochenende bei den "Black Wings" aus Linz mit 3:4 im Penaltyschießen geschlagen geben. Im Tableau steht der KAC auf Ran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie