Fußball: 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - Hannover 96, 12. Spieltag Ein Ausrutscher oder mehr? Spitzenreiter Braunschweig gab in Dresden in den letzten 21 Minuten eine 2:0-Führung aus den Hand und verlor 2:3. "Klar sind wir alle niedergeschlagen", kommentierte Trainer Torsten Lieberknecht, "aber wir müssen diese Niederlage schnell aus den Kleidern schütteln. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie gegen Hannover Flagge zeigt." Der Niedersächsische Erzrivale kommt gut gerüstet zum 49. Derby. Im Pokal feierte 96 ein 6:1 gegen Düsseldorf und in der Liga gab's nach zwei Pleiten ein 3:1 gegen Würzburg. "Jetzt hat hoffentlich jeder verstanden, was nötig ist, um in der 2. Liga zu gewinnen", sagte Coach Daniel Stendel nach dem Sieg