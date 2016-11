Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth, 6. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Löchrig wie ein Schweizer Käse präsentierte sich die "Club"-Abwehr beim 4:5 in Bochum. "Wir schießen vier Tore, das ist großartig", sagte Stürmer Shawn Parker, "aber wir kassieren fünf, das darf nicht sein." Für das Derby gegen Greuther Fürth fordert Mittelfeldspieler Kevin Möhwald eine Reaktion: "Wir können etwas gutmachen. Für uns geht es darum, unseren Fans zu zeigen, dass wir eine Einheit sind und kämpfen." Wiedergutmachung heißt auch die Devise beim "Kleeblatt" nach dem 0:3 gegen Würzburger Kickers. "Wir müssen schnell schauen, dass wir das Ding beiseiteschieben", so Trainer Stefan Ruthenbeck, "wir müssen uns auf Nürnbe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie