Niederlande 2 12:00 bis 12:35 Sonstiges Songs of Praise Creative Stratford GB 2015 Diane-Louise Jordan laat zien dat Stratford-upon-Avon, de geboortestad van William Shakespeare, nog steeds een broeinest van creativiteit is. Ze ontmoet de beroemde ballerina Margaret Sweet, die ondanks haar pensioen nog steeds lesgeeft en danst. En andere kunstvormen, zoals dicht- en schilderkunst en muziek, komen ook ruim aan bod. Originaltitel: Songs of Praise