Ik Mis Je

Stijn is het eerste kindje van Marieke Vos en haar man. Hij blijft wat achter in zijn ontwikkeling. Als hij een half jaar oud is, gaan ze met hem naar de specialist. Die vertelt hen dat Stijn een ongeneeslijke spierziekte heeft en hooguit twee jaar zal worden. Kan Marieke haar vrolijke mannetje loslaten? Willy van Asselt is zwanger van haar eerste kindje als haar vader kanker krijgt. Het wordt een bijzonder jaar, waarin haar vader veel vertelt over het houvast dat hij vindt in het geloof. Als de dochter van Willy kort na zijn overlijden een ernstige handicap krijgt, heeft Willy geen tijd meer om te rouwen. Pas nu, drieëntwintig later, wanneer haar dochter begeleid gaat wonen, komen de emoties los.

Moderation: Arjan Lock, Mirjam Bouwman