TNT-Serie 02:30 bis 03:10 Krimiserie Cold Case Erdschweine USA 2006 16:9 Merken Bei Bauarbeiten an der U-Bahn wird die Leiche von John Donovan gefunden, der in den 1940er Jahren als Tunnelbauer dort gearbeitet hatte. 1947 verschwand der Mann spurlos. Musste er sterben, weil er einen Streik organisieren wollte oder wurde er von Rassisten ermordet? Vielleicht sind die Gründe für seinen Tod aber auch in seinem Privatleben zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Danny Pino (Det. Scott Valens) Neil Jackson (John Donovan) Brennan Elliott (Ray) Originaltitel: Cold Case Regie: David von Ancken Drehbuch: Greg Plageman Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine

