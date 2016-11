TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie Motive The Vanishing Policeman CDN 2016 16:9 Merken Detective Angie Flynn und ihr Kollege Oscar Vega sind wieder auf Verbrecherjagd. Während sich die Polizisten noch an ihre neuen Positionen gewöhnen müssen, landet bereits der erste neue Fall auf ihren Schreibtischen, und der hat es gleich in sich: Ein Polizist wurde ermordet, dabei sieht auf den ersten Blick alles nach einem Selbstmord aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Lehman (Detective Angie Flynn) Louis Ferreira (Sergeant Oscar Vega) Brendan Penny (Detective Brian Lucas) Lauren Holly (Dr. Betty Rogers) Victor Zinck Jr. (Detective Mitch Kennecki) Matthew Kevin Anderson (Officer Greg Schultz) Jon Heder (Murray Schultz) Originaltitel: Motive Regie: Andy Mikita Drehbuch: Sarah Dodd, Dennis Heaton Musik: Shawn Pierce