TNT Film 02:55 bis 04:45 Komödie Kesse Bienen auf der Matte USA 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine unterhaltsame, witzige Geschichte über zwei hübsche Ringkämpferinnen und ihren schmierigen Manager. Robert Aldrich führt Regie und Peter Falk spielt eine Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Harry Sears) Vicki Frederick (Iris) Laurene Landon (Molly) Burt Young (Eddie Cisco) Tracy Reed (Diane) Claudette Nevins (Solly) John Hancock (Big John) Originaltitel: ...All the Marbles Regie: Robert Aldrich Drehbuch: Mel Frohman, Michael Barrie, Rich Eustis, Jim Mulholland Kamera: Joseph F. Biroc Musik: Frank DeVol

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 373 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 178 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 103 Min. The Faculty

SciFi-Film

Tele 5 02:00 bis 03:35

Seit 73 Min.