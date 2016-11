TNT Comedy 03:05 bis 03:25 Comedyserie Angie Tribeca Frettchen Royale USA 2016 16:9 Merken In Kalifornien tauchen immer häufiger illegal eingeführte Frettchen auf. Es gibt wenig, was Angie Tribecas Vorgesetztem weniger gefallen könnte und so sollen Tribeca und Geils den Fall aufklären. Tatsächlich stoßen die beiden auf eine heiße Spur, die sie direkt zu einem Pokerspiel mit extrem hohen Einsätzen führt. Das einzige Problem: Die Abteilung für Fisch & Glücksspiel will den Fall übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Steve Pink Drehbuch: Ryan Walls Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6

