TNT Comedy 00:00 bis 00:25 Comedyserie Parks and Recreation Ron & Tammys USA 2011 16:9 Merken Tammy will Ron einer Steuerprüfung unterziehen; nun versucht die ganze Abteilung ihm bei der Ordnung seiner Finanzen zu helfen. Zur Überraschung aller erscheint er als völlig verwandelter Mensch im Büro. Leslie durchschaut, dass Tammy hinter Rons Geld her ist - ein Rettungsplan muss her! Indes dreht Chris ein Video über Diabetes und bringt Ann mit seiner perfektionistischen Ader zur Verzweiflung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Norm Hiscock Kamera: John Inwood

