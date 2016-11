TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Parks and Recreation Leslies Lüge USA 2011 16:9 Merken Leslie hat ein Buch über ihre geliebte Heimat Pawnee geschrieben. Um es gut zu verkaufen, soll Expertin Joan Callamezzo es zum Bestseller erklären. Als Leslie erfährt, dass sie selbst aus dem verhassten Eagleton stammt, ist sie verzweifelt. Chris will sie überzeugen, dass es auf ihre Liebe ankommt! Um Leslie zu unterstützen, laden Tom und Ben Joana zum Essen ein - die betrinkt sich fürchterlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Aisha Muharrar Kamera: John Inwood

