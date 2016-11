TNT Comedy 06:00 bis 06:10 Trickserie Robot Chicken Gemeinauftrag Cobra USA 2011 16:9 Merken Ein Mitglied der Serie, das schon lange einen Namen braucht, bekommt endlich einen, den keiner so schnell vergessen wird. Cobra Commander erlebt ein neues Abenteuer und die Schöpfer der Serie verraten uns endlich, was aus Skeeter von den Muppet Babys geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken Drehbuch: Brendan Hay, Daniel Libman

