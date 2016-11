History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Die legendären Schätze der Tempelritter Wrack vor Madagaskar USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf einem Schiffswrack vor Madagaskar wird ein Relikt von unschätzbarem Wert entdeckt. Für den Tauchexperten Barry Clifford und den Historiker Scott Wolter ist es ausschlaggebend, sich auf eine weltweite Suche nach einer eventuellen Verbindung zwischen zwei der legendärsten Sekten der Geschichte zu machen: den Piraten des 17. Jahrhunderts und dem Templerorden des Mittelalters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirate Treasure of the Knights Templar Altersempfehlung: ab 12

