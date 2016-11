History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Der geheime Kontinent: Sie kamen über das Meer D 2010 Stereo 16:9 Merken Die Ankunft der Europäer in Amerika veränderte die Natur und das Leben der Neuen Welt. Der so genannte "Columbian Exchange" war der größte Kulturaustausch der Weltgeschichte: neue Pflanzen, Tiere, Bakterien und Gene gelangten von der alten Welt nach Amerika und umgekehrt. Die Spanier brachten beispielsweise das Pferd mit, andere Eroberer das Hausschwein, Getreide, Obstbäume, aber auch Krankheitserreger wie Pocken und Pest. Ebenso fanden amerikanische Seuchen ihren Weg nach Europa: Die Syphilis zum Beispiel forderte einen Millionentribut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der geheime Kontinent Altersempfehlung: ab 12

