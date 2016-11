History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Billion Dollar Wreck: Goldrausch in der Tiefe Das Geheimnis der RMS Republic USA 2016 Stereo 16:9 Merken Martin und sein ihm entfremdeter Sohn Grant kehren zu dem Wrack zurück, das fast ihre Familie zerstört hätte, und beginnen eine Expedition. Das könnte ihre letzte Gelegenheit sein, das Geheimnis der "RMS Republic" zu lösen und Schätze im Wert von einer Milliarde Dollar zu bergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bayerle (Himself) Martin Bayerle (Himself) Tim Ferris (Himself) Originaltitel: Billion Dollar Wreck Musik: Andy Kubiszewski, Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12

