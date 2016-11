History 21:05 bis 21:55 Dokumentation Rätselhafte Geschichte Der heilige Gral GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die Suche nach dem Heiligen Gral ist eine der berühmtesten und am längsten andauernden Legenden der Geschichte. Jamie besucht Orte in England, Wales und Spanien, um Behauptungen nachzugehen, die besagen, dass es sich bei Artefakten an diesen Orten um den Heiligen Gral handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Theakston (Himself - Presenter/Narrater) Alan Butler (Himself - Author, Before the Pyramids) Jonathan Cann (Reenactment) Simon Cox (Himself - Author, Decoding the Lost Symbol) Colin Devine (Reenactment) Lionel Fanthorpe (Himself - Author, Mysteries & Secrets of Time) Originaltitel: Forbidden History Regie: Bruce Burgess Drehbuch: Bruce Burgess Altersempfehlung: ab 12