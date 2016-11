History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus In Feiertagslaune USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Gitarren-Effekt-Pedal angeboten, das einst Kurt Cobain benutzt hat. Dann sieht sich Rick ein Exemplar des "Book of Mormon" von 1842 an, das gut und gerne das teuerste Buch sein könnte, das je im Pfandhaus gehandelt wurde. Er zieht die Buchexpertin Rebecca hinzu. Später beschließt Chum, einen der weniger bekannten Feiertage zu begehen. Es wird sich zeigen, ob Rick sich darauf einlässt oder ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12