Syfy 22:00 bis 23:35 Horrorfilm Summer Shark Attack USA 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein idyllischer Familienurlaub in den Ozark-Mountains entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums nackte Überleben, als eine Gruppe von Bullenhaien auftaucht und alles attackiert, was sich ihnen in den Weg stellt. Der tödliche Angriff geschieht ausgerechnet, als in der nahegelegenen Kleinstadt das alljährlich stattfindende Feuerwerk-Festival stattfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Cayouette (Diane) Dave Davis (Harrison) Allisyn Ashley Arm (Molly) Michael Papajohn (Rick) Ashton Leigh (Dawn) Thomas Francis Murphy (Jones) Terence Rosemore (Sheriff) Originaltitel: Summer Shark Attack Regie: Misty Talley Drehbuch: Marcy Holland Kamera: Matt S. Bell Musik: Andrew Morgan Smith Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 175 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 130 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min.