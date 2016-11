Syfy 04:55 bis 06:20 Horrorfilm Battledogs USA 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Naturfotografin Donna Voorhees (Ariana Richards) wurde auf einer Expedition von einem Wolf gebissen. Als sie bei ihrer Rückkehr am New Yorker Flughafen unter Stress gerät, verwandelt sie sich plötzlich in einen aggressiven Werwolf und fällt zahlreiche Menschen an. Das Militär ist schnell vor Ort und nimmt Donna und die von ihr neu infizierten Personen in Isolationshaft. Während einer der Generäle für die Freilassung der Gefangenen kämpft, sieht ein anderer die Chance Super-Soldaten auszubilden: die Battledogs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Sheffer (Major Brian Hoffman) Dennis Haysbert (Lt. General Christopher Monning) Kate Vernon (Dr. Ellen Gordon) Ariana Richards (Donna Voorhees) Bill Duke (President Donald Sheridan) Wes Studi (Captain Falcons) Ernie Hudson (Max Stevens) Originaltitel: Battledogs Regie: Alexander Yellen Drehbuch: Shane Van Dyke Musik: Christopher Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 284 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 44 Min.