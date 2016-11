Die Enterprise erreicht der Hilferuf eines romulanischen Schiffes. Der Romulaner Setal wird an Bord gebeamt und berichtet, dass die Romulaner in der neutralen Zone eine Basis errichten. Diese Vertragsverletzung kann nur einen Grund haben: ein Krieg gegen die Föderation wird geplant. Unterdessen stellt sich heraus, dass es sich bei Setal in Wahrheit um Admiral Jarok handelt, der an mehreren Überfällen auf Außenposten der Föderation beteiligt war. In Google-Kalender eintragen