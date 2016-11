Syfy 21:05 bis 21:30 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Meister und Sklave USA 2012 Stereo 16:9 Merken Scintel, die Königin von Zygerria, hat entschieden, die Bewohner von Kiros und die gefangenen Jedis nicht zu töten, sondern sie als Zwangsarbeiter in ihren berüchtigten Minen arbeiten zu lassen. Obi-Wan verliert dort unter Tage langsam die Hoffnung auf Rettung, während Anakin rastlos Pläne schmiedet, wie er das Leben seiner Freunde retten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Danny Keller Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching Musik: Kevin Kiner