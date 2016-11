Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Sklaverei USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Truppen der Separatisten haben mit Hilfe zygerrianischer Sklavenhändler den Planeten Kiros erobert und den Zygerrianern dessen Bewohner überlassen. Als Yoda davon erfährt, entsendet er Obi-Wan, Anakin und Ahsoka nach Kiros, um die Bewohner zu befreien. Dort angekommen, stellen die drei Jedis fest, dass sie bereits erwartet wurden und Kiros völlig vermint ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching Musik: Kevin Kiner

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 187 Min. Der Chaos-Dad

Komödie

Sat.1 22:30 bis 00:45

Seit 97 Min. Maischberger

Talkshow

3sat 23:25 bis 00:40

Seit 42 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 23:40 bis 00:40

Seit 27 Min.