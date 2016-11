Syfy 14:30 bis 15:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Verwandlung CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Colonel Sheppard (Joe Flanigan) wurde von der Wraith Ellia (Jewel Staite) gebissen, die das von Dr. Beckett (Paul McGillion) entwickelte Retrovirus in sich trägt. Tatsächlich wurde das Virus auch auf Major Sheppard übertragen. Doch das hat schreckliche Konsequenzen. Der Infizierte verwandelt sich immer mehr selbst in einen Wraith. Für Dr. Beckett bleibt nur wenig Zeit ein Mittel zu finden, mit dem die Metamorphose gestoppt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rainbow Sun Francks (Lt. Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brad Turner Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12