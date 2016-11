FOX 23:25 bis 00:20 Mysteryserie 11.22.63 - Der Anschlag Das Schlachthaus USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Überwältigt von seiner Mission beschließt Jake: Das einzige, was er tun kann, um einen echten Unterschied in der Gegenwart zu bewirken, ist die Familie seines Freundes Harry zu retten. Diese wurde von Harrys aggressivem Vater Frank ermordet. Doch ist Jake in der Lage, einen Menschen zu töten? Und welche Folgen hat die Anwendung von Gewalt - selbst wenn es darum geht, einen so gefährlichen Mann wie Frank auszuschalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Jake Epping) Chris Cooper (Al Templeton) Josh Duhamel (Frank Dunning) Sarah Gadon (Sadie Dunhill) Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) Cherry Jones (Marguerite Oswald) Lucy Fry (Marina Oswald) Originaltitel: 11.22.63 Regie: James Strong Drehbuch: Quinton Peeples Musik: Alex Heffes

