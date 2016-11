FOX 21:00 bis 21:50 Dokumentation MARS Novo Mundo USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 2033: Die erste bemannte Marsmission geht in ihre entscheidende Phase - doch als beim Eintritt in die Atmosphäre das Landesystem versagt, gerät die Crew der Daedalus in Lebensgefahr. Unter dem wachsamen Auge des Bodenpersonals auf der Erde riskiert der Kommandant sein Leben, um das Problem zu beheben. In der Gegenwart verfolgt die erste Folge von "MARS", wie die Raumfahrtfirma SpaceX die weltweit erste wiederverwendbare Rakete testet - ein wichtiger technologischer Schritt hin zu einer realen Landung auf dem Roten Planeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mars