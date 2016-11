FOX 18:00 bis 18:45 Arztserie The Night Shift Hoffen und Warten USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul gelingt es nicht, das Leben von Jalen zu retten, nachdem dieser von einem umstürzenden Kran zerquetscht wurde. Aber der Teenager könnte als Organspender für Brianna in Frage kommen, die dringend eine neue Lunge braucht. Während Paul die Vorbereitungen für die Transplantation trifft, eilt TC einem weiteren Opfer des Kranunglücks zur Hilfe. Unterdessen taucht ein ehemaliger Patient von Scott in der Notaufnahme auf: Malik Martin, der gelähmt ist, seit Scott ihm das Leben gerettet hat. Topher dagegen versucht, den drohenden Verkauf der Klinik abzuwenden und lässt sich ausgerechnet von Jessica helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Jeff Judah Drehbuch: Tom Garrigus, Zach Lutsky Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury