Universal Channel 02:40 bis 04:50 Roadmovie Thelma & Louise USA, F 1991 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollten die Hausfrauen Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon) nur mal einen Kurzurlaub vom vorbestimmten Spießerdasein in der Vorstadt nehmen. Doch als Louise im Verlaufe des Road Trips einem Vergewaltiger das Wams mit der 38er lüftet, findet sich das Duo nach einer Serie dramatischer Fehlentscheidungen auf der bewaffneten Flucht vor dem Gesetz wieder.

Ridley Scotts Actionfilm für Frauen hat auch runde zehn Jahre nach seiner Entstehung nichts an Brisanz und Intensität eingebüßt. Jetzt gibt's ein Wiedersehen auf der großen Leinwand mit der weiblichen Antwort auf "Butch Cassidy and the Sundance Kid" - und Brad Pitt mit dem Kurzauftritt, der ihn zum Star machte! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Susan Sarandon (Louise Sawyer) Geena Davis (Thelma Dickinson) Harvey Keitel (Hal Slocumb) Brad Pitt (J. D.) Michael Madsen (Jimmy) Christopher McDonald (Darryl) Stephen Tobolowsky (Max) Originaltitel: Thelma & Louise Regie: Ridley Scott Drehbuch: Callie Khouri Kamera: Adrian Biddle, David B. Nowell Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16

