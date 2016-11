Universal Channel 08:25 bis 10:00 Fantasyfilm Underworld: Aufstand der Lykaner USA, NZ 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im finsteren Mittelalter hielten sich die aristokratischen Vampire, genannt Death Dealer, die barbarischen Lykan-Werwölfe als Sklaven - der Beginn einer erbitterten Feindschaft. Der junge Lykaner Lucian (Michael Sheen) will die grausame Unterdrückung seiner Rasse beenden und startet eine Revolution gegen Vampirkönig Viktor (Bill Nighy), der die Lykaner seit Jahrhunderten brutal verfolgt. Lucians heimliche Vampir-Geliebte, Sonja (Rhona Mitra), unterstützt ihn.

Die Vorgeschichte der schnittigen Finster-Saga um die Blutfehde zwischen Vampiren und Werwölfen klärt über den Ursprung der Feindschaft auf. Der renommierte Creature-Designer Patrick Tatopoulos, bisher verantwortlich für die Spezialeffekte, führt den düsteren Actionhorror stylish fort. Schauspieler: Michael Sheen (Lucian) Bill Nighy (Viktor) Rhona Mitra (Sonja) Steven Mackintosh (Tannis) Kevin Grevioux (Raze) David Aston (Coloman) Elizabeth Hawthorne (Orsova) Originaltitel: Underworld: Rise of the Lycans Regie: Patrick Tatopoulos Drehbuch: Danny McBride, Dirk Blackman, Howard McCain, Len Wiseman, Robert Orr Kamera: Ross Emery Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16