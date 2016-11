ARTE 02:15 bis 03:45 Liebesfilm Baikonur D, RUS, KAS 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Was vom Himmel fällt, darf man behalten". Nach diesem Gesetz der kasachischen Steppe sammeln die Bewohner eines kleinen Dorfes, nicht weit von der Raumstation Baikonur, Weltraumschrott. Die letzten jüngeren Dorfbewohner sind der Funker Iskander, genannt "Gagarin" und die temperamentvolle Nazira. Während es Nazira zunehmend schwerfällt, ihre Liebe zu Iskander hinter ihrer wilden Art zu verbergen, schwärmt dieser nicht nur von Baikonur und den Weiten des Weltraumes, sondern auch von der bildhübschen französischen Weltraumtouristin Julie Mahé, deren Reise ins All er sehnsüchtig am Fernseher verfolgt. Nachdem Julie in einer kleinen Raumkapsel buchstäblich "vom Himmel fällt", sammelt Iskander die ohnmächtige Kosmonautin auf und bringt sie in seine Jurte. Da sich Julie an nichts mehr erinnert, gibt Iskander vor, sie seien verlobt: Iskander legt damit das Gesetz der Steppe zum eigenen Vorteil aus. Doch selbst die romantischste Lüge kann nicht ewig unentdeckt bleiben bald weiß "Gagarin" nicht mehr, wo er eigentlich hingehört, und vor allem zu wem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Asochakov (Iskander 'Gagarin' Orinbekov) Marie de Villepin (Julie Mahé) Sitora Farmonova (Nazira) Erbulat Toguzakov (Rustam) Waléra Kanischtscheff (Baikonur Chef) Originaltitel: Baikonur Regie: Veit Helmer Drehbuch: Sergej Ashkenazy, Veit Helmer, Daniela Baumgärtl Kamera: Kolya Kano Musik: Goran Bregovic

