ARTE 22:45 bis 23:50 Reportage Durch die Nacht mit ... Inna Schewtschenko und Gérard Biard in Paris D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gérard Biard, Chefredakteur der Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo", und die in Frankreich lebende Femen-Aktivistin Inna Schewtschenko verbringen einen gemeinsamen Abend unter Polizeischutz in Paris und sprechen über Religionskritik, Blasphemie und Feminismus. Biard gilt seit dem Terroranschlag vom 7. Januar 2015 als einer der gefährdetsten Männer Frankreichs. Anstatt sich einschüchtern zu lassen, lässt er alle Fanatiker eines neuen religiösen Totalitarismus wissen: "Wir scheißen auf euch!" Schewtschenko, die sich gegen die Unterdrückung der Frau in monotheistischen Religionen ausspricht und im Pariser Exil lebt, trifft Gérard Biard inmitten des Pariser Ausgehviertels, in dem im November letzten Jahres Islamisten wahllos Menschen erschossen haben. Gemeinsam diskutieren sie mit der Rabbinerin Delphine Horvilleur über Religionskritik, besuchen die Femen-Frauen beim Herstellen von "Boobsprints", treffen auf Elisabeth Nicoli und Michèle Idels, Feministinnen der französischen Frauenbewegung MLF und diskutieren mit der iranischen Soziologin Chahla Chafiq über die Absurdität eines sogenannten muslimischen Feminismus. Im Restaurant "Pharamond" philosophieren Schewtschenko und Biard über Blasphemie und die politische Dimension des Islams, die besonders die politische Linke in die Falle der vermeintlichen Toleranz tappen lässt. Und sie treffen in der Bar "Le Pré aux Clercs", in der Zeichnungen der ermordeten Hebdo-Karikaturisten Georges Wolinski und Jean Cabut hängen, den Karikaturisten Mana Neyestani. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Durch die Nacht mit ... Regie: Niloufar Taghizadeh, Cordula Kablitz-Post

