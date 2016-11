ARTE 12:00 bis 12:40 Magazin Abgedreht! Paris Story: "Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von " von Claude Autant-Lara / Garderobe: Die Schiebermütze / Skandal!: Les Halles / Clip ab!: "Place des grands hommes" - Patrick Bruel / Star-System: in Videoclips / Ikone: Moulin Rouge F, D 2016 2016-11-16 06:50 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Story: "Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris" von Claude Autant-Lara 1956 kam "Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris" von Claude Autant-Lara in die Kinos. Der Regisseur erzählt in der Komödie die Geschichte von Marcel Martin, der während der deutschen Besatzung heimlich Fleisch für den Schwarzmarkt transportiert. Ein Klassiker des französischen Films mit Jean Gabin, Bourvil und Louis de Funès und eine Rückkehr ins Paris der 40er Jahre. (2): Garderobe: die Schiebermütze In Frankreich kennt man die Schiebermütze als "Gavroche", benannt nach dem Pariser Gassenjungen aus "Die Elenden" von Victor Hugo. Eine kleine Geschichte der kultigen Kopfbedeckung, die noch heute die Häupter von Jean Dujardin oder Britney Spears schmückt - (3): Skandal!: Les Halles Les Halles waren einst die prächtigen Pavillons aus Glas und Gusseisen im Herzen der französischen Hauptstadt, die im 19. Jahrhundert vom Architekten Victor Baltard errichtet und von Emile Zola als "Bauch von Paris" bezeichnet wurden. Ende der 1960er Jahre beschloss Georges Pompidou, an ihrer Stelle eine moderne unterirdische Stadt inklusive Vorortzug-Bahnhof zu bauen. Er zerstörte ein architektonisches Prunkstück und richtete zugleich ein beliebtes Viertel zugrunde ein Skandal! (4): Clip ab!: "Place des grands hommes" - Patrick Bruel Patrick Bruels Superhit "Place des grands hommes" erschien 1991. Auf der Place de Panthéon im Quartier Latin geben sich Patrick und seine Schulfreunde vom Gymnasium das Versprechen, sich zehn Jahre später wieder zu treffen: dieselben Typen, zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Tag. (5): Star-System: Paris in Videoclips Wie stellt man Paris in einem Videoclip dar, ohne in Frankreich-Klischees wie Eiffelturm und Touristenboote, Baguettes und Croissants zu verfallen? Paris vermarkten und Allgemeinplätze vermeiden die Strategie! (6): Ikone: Moulin Rouge Das Moulin Rouge ist noch immer einer der symbolträchtigsten Orte der Lichterstadt. Baz Luhrmann machte das berühmte Varieté sogar zum Hauptschauplatz eines Musicalfilms mit Nicole Kidman und Ewan McGregor in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Personne ne bouge!