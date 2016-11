Disney XD 00:00 bis 00:25 Trickserie Guardians of the Galaxy Der Weltenbaum USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Suche nach der kosmischen Saat führt die Guardians unerwartet nach Asgard, wo sie Thor und Angela überlisten müssen. Nur so können sie mehr über den Ursprung der Saat herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Guardians of the Galaxy Regie: Leo Riley

