Disney XD 06:00 bis 06:20 Trickserie Pokémon Schwarz & Weiß - Rivalen des Schicksals Wer gewinnt die Explodon-Krone? J 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ash und seine Freunde entdecken in dieser Staffel weitere Teile der Unova Region. Dort trifft Ash auf den Champion der Region und tritt gegen ihn an. Auch seinen Freunden stehen große Abenteuer bevor. Einer muss um das Recht kämpfen, die Reise fortsetzen zu dürfen, ein anderer muss sich einer eigentlich längst vergangenen Herausforderung stellen. Und alle drei müssen gemeinsam eine Insel gegen die Kräfte von drei mysteriösen Pokémon schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6

