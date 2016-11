Animal Planet 22:30 bis 22:50 Dokumentation Retter der Schimpansen Gegen den Willen von Sampa und Tony CDN 2007 Merken "Chimp Eden" - ist ein Garten Eden für Schimpansen. Das Reservat in der Provinz Mpumalanga in Südafrika bietet Affen Schutz vor Verfolgung und Gefangenschaft. Der 28-jährige Eugene Cussons rettet Tiere, die in Käfigen inhaftiert und dabei zum Teil stark misshandelt, verletzt oder verwahrlost sind. In Angola oder im Sudan - Länder, die von politischen Unruhen stark betroffen sind, müssen auch Tiere viel erleiden. Der gebürtige Südafrikaner Eugene Cussons bringt gerettete Affen aus dem ganzen Kontinent in sein Reservat, um sie wieder gesund zu pflegen. Manche Tiere sind verhaltensgestört oder psychisch so angegriffen, dass sie sich nur langsam wieder an ein normales Leben gewöhnen. In "Chimp Eden" können die Affen wieder so grundlegende Dinge wie Klettern üben. Sobald wie möglich sollen die rehabilitierten Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden. Die Doku-Serie begleitet Eugene und seine geschultes Team, die "Retter der Schimpansen" bei diesem ambitionierten Projekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Escape to Chimp Eden

