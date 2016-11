National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:25 Dokumentation Blind Monkey CHN 2016 2016-11-27 11:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Taihang Shan zählt zu den eindrucksvollsten Gebirgen Chinas und ist die natürliche Heimat von Makaken. Das Leben in den Bergen ist allerdings besonders für die jüngeren Affen kein leichtes. Steile Klippen, extrem trockene Sommer und eisig kalte Winter fordern von den Tieren ihren Tribut. Ganz besonders schwer haben es Äffchen, die blind zur Welt kommen - die meisten sterben schon nach wenigen Tagen. Die Dokumentation "The Blind Monkey" gibt einen Einblick in das soziale Verhalten der Makaken-Gruppen im Taihang Shan und zeigt in fesselnden Bildern, dass Empathie im Tierreich durchaus existiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Blind Monkey

