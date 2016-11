National Geographic 23:35 bis 00:25 Dokumentation Drogen im Visier Drogenhölle Houston USA 2015 2016-11-13 03:35 Stereo 16:9 HDTV Merken "Fifth Ward" ist der Bezirk in Houston, Texas, in dem die meisten Drogen umgeschlagen werden. Hier lässt sich beobachten, wie Drogen die Wirtschaft und die Bevölkerung eines Gebietes beherrschen. Die Dokumentation zeigt einen mächtigen Crackdealer, das Mitglied einer Latino-Straßengang, Drogenabhängige, einen Zuhälter, der die Straßen des Bezirks beherrschen will, und ein Mitglied der texanischen "Aryan Brotherhood", einer rassistischen Knastgang. Berichtet wird auch über ein neues Hustenmittel, das Abhängige "Lean" nennen - wenn man genug davon nimmt, muss man sich anlehnen oder man fällt um. Außerdem wird gezeigt, wie die Sheriffs von Harris County die Kartelle da treffen, wo es ihnen am meisten weh tut, indem sie Kleindealer hochnehmen und aus ihnen Spitzel machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 71 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 71 Min.