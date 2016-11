National Geographic 22:50 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Lauda Air 004 - Absturz im Dschungel CDN 2014 2016-11-13 02:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Am späten Abend des 26. Mai 1991 gerät die Boeing 767 des Lauda Air-Fluges 004 kurz nach dem Take-off in Bangkok plötzlich ins Trudeln. Wie ein Stein fällt die Maschine vom Himmel und zerschellt in der Nähe der Ortschaft Phu Toey. Alle 223 Menschen kommen ums Leben. Formel-1-Legende und Airline-Chef Niki Lauda reist direkt von Wien zur Unglücksstelle - und entdeckt einen schockierenden Konstruktionsfehler des Jets. Bei "Mayday - Alarm im Cockpit spricht er über diese folgenschwere Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Michael Rhoades (Captain Welch) Pierre Simpson (First Officer Thurner) Daveed Louza (Niki Lauda) Philip Shepherd (Bob MacIntosh) Birgitte Solem (NTSB Investigator) Niki Lauda (Himself) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Tim Wolochatiuk Drehbuch: Alex Bystram