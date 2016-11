National Geographic 14:25 bis 15:15 Dokumentation Unser Kosmos: Die Reise geht weiter Die Geburt der Elemente USA 2014 2016-11-19 07:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal geht es um die wenig bekannte, aber heldenhafte Geschichte eines Mannes aus Iowa. Sie kann eigentlich nicht erzählt werden, ohne in eine Zeit zurückzugehen, lange bevor die Erde existierte - zum Ursprung der Elemente in den Herzen der Sterne. Die stürmische Jugend der Erde hat alle Spuren ihrer Anfänge gelöscht. Wie konnten wir ihr wahres Alter herausfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil deGrasse Tyson (Himself - Host) Richard Gere (Clair Patterson) Piotr Michael (Edmund Muskie) Marc Worden (Harrison Brown) Originaltitel: Cosmos: A Spacetime Odyssey Regie: Brannon Braga, Ann Druyan Drehbuch: Carl Sagan, Ann Druyan, Steven Soter Musik: Alan Silvestri