National Geographic 11:55 bis 12:45 Dokumentation Unser Kosmos: Die Reise geht weiter Ein Himmel voller Geister USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode erkunden wir, wie Licht, Zeit und Schwerkraft gemeinsam unsere Wahrnehmung des Universums verzerren können. Wir belauschen zwei Menschen bei ihren nächtlichen Strandspaziergängen im Jahr 1809. William Herschel, der neben zahlreichen anderen Dingen auch entdeckt hat, dass Teleskope Zeitmaschinen sind, erzählt seinem Sohn John, der später einmal selbst wichtige Entdeckungen machen wird, Gutenacht-Geschichten. Doch ein bedrohlicher Fremder lauert in der Nähe. Alle drei spielen eine Rolle bei den Tricks, die das Licht mit Zeit und Schwerkraft vollführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil deGrasse Tyson (Himself - Host) Jonathan Morgan Heit (John Herschel) Wesley Salter (James Clerk Maxwell) Patrick Stewart (William Herschel) Diego Romero (Paleolithic Man) Originaltitel: Cosmos: A Spacetime Odyssey Regie: Brannon Braga, Ann Druyan, Bill Pope Drehbuch: Carl Sagan, Ann Druyan, Steven Soter Musik: Alan Silvestri