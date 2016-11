13th Street 22:40 bis 23:35 Krimiserie Law & Order Psychiater im Zwielicht USA 1997 Stereo 16:9 Merken Im Fall der ermordeten Vorsitzenden eines Filmstudios wird ihr Ex-Mann vor Gericht gestellt. Doch Aufnahmen aus einem Meeting, an dem das Opfer teilgenommen hatte, bringen bisher unbekannte Tatsachen ans Tageslicht: Die Tote wollte in einem Prozess wegen sexueller Belästigung aussagen, die einem der mächtigsten Vorsitzenden des Filmstudios zur Last gelegt wird. Dies lässt Zweifel an der Schuld des Ex-Mannes aufkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (A.D.A. Jamie Ross) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) Keith Szarabajka (Neil Gorton) Originaltitel: Law & Order Regie: Edwin Sherin Drehbuch: Rene Balcer, Gardner Stern, Ed Zuckerman Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post

