13th Street 17:45 bis 18:35 Krimiserie Criminal Minds Mogadischu USA 2007 Stereo 16:9 In Houston jagt das BAU-Team einen Killer, der seinen anscheinend beliebig ausgewählten Opfern in verlassenen Gebäuden und Baustellen auflauert. Zunächst vermutet das Team einen Obdachlosen hinter den Taten, doch dann häufen sich Hinweise auf einen militärischen Hintergrund des Täters. Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Holt McCallany (Roy Woodridge) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John F. Showalter Drehbuch: Oanh Ly Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16