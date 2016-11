13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Criminal Minds Golconda USA 2007 Stereo 16:9 Merken Gideon (Mandy Patinkin) muss sich dem skrupellosesten und gefährlichsten Serienkiller seiner Laufbahn als Profiler stellen. Der verrückte Sadist führt die Polizei zu einem Restaurant in Golconda. Weil die Polizei ihm nichts nachweisen kann, versucht das Team in Verhandlungen Informationen über sein letztes Opfer zu bekommen, denn die Frau könnte noch am Leben sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Keith Carradine (Frank Breitkopf) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16