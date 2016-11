13th Street 11:30 bis 12:15 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Mauer USA 2014 Stereo 16:9 Merken Sam (LL Cool J) ist davon überzeugt, dass der Diebstahl einer Software für ein neues unbemanntes Luftfahrzeug in Zusammenhang mit dem spurlosen Verschwinden von Riley Peyton, der Tochter des leitenden Ingenieurs, steht. Sam kennt das Mädchen - er hat sie und ihre Eltern beschützt, als sie in Saudi-Arabien gelebt haben. In dieser Zeit hat er Riley in sein Herz geschlossen, und ist fest entschlossen, sie wiederzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: David J. North Kamera: Victor Hammer Altersempfehlung: ab 16