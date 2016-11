National Geographic People 22:35 bis 23:15 Dokumentation Reisefieber Taiwan: Taipeh AUS 2011 2016-11-13 03:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Von allen Städten dieser Welt ist Taipeh wohl die betriebsamste, chaotischste und vielfältigste. Hier lernt Morgan etwas über Taiwans turbulente Vergangenheit und seine einzigartige Kultur und genießt das berühmte Street Food. Aber selbstverständlich darf eines in seiner Reiseplanung nicht fehlen: ein Besuch des zweithöchsten Gebäudes der Welt - des Taipeh 101. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug Altersempfehlung: ab 12

