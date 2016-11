Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für einen Golden Globe 1973: Zur Zeit des Vietnamkriegs und der Watergate-Affäre erreichen die letzten Ausläufer der sexuellen Revolution die amerikanische Provinz New Canaan, Connecticut. Familie Hood ist der Prototyp der amerikanischen Mittelklasse-Familie, doch hinter der Fassade sind Betrug und Scheinheiligkeit an der Tagesordnung. Die Mutter stiehlt aus Langeweile, der Vater hat eine Affäre mit der Nachbarin, Sohn Paul ist unglücklich in seine attraktive Mitschülerin verliebt, die aber von ihm nichts wissen will, und Tochter Wendy lässt sich auf erste sexuelle Erfahrungen mit dem Nachbarssohn ein. Nach und nach beginnt die Fassade zu bröckeln und eines Nachts, während ein Eissturm über die Stadt hinwegfegt, kommt es zur Eskalation. Ang Lee breitet die Familiengeschichte zu einem präzisen Stimmungsbild der 70er Jahre aus. Exzellente Darsteller und satirische Momente machen den Film zu einem gelungenen Zeitporträt. Sigourney Weaver erhielt den BAFTA-Award und wurde für den Golden Globe nominiert. In Cannes wurde der Film für das Beste Drehbuch ausgezeichnet. Katie Holmes feierte in "Der Eissturm" ihr Filmdebüt. In Google-Kalender eintragen